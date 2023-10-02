- Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

UŞAK - Uşak'ta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Uşak Organize Sanayi Bölgesi 105. Cadde'deki tekstil fabrikasında çıktı. Yan Yana bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyümesi sonucu yanında bulunan fabrikaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Olay yerine çok sayıda Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekipleri, Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.