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Uşak'ta Tek Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü, Ev Sahibi Gözaltına Alındı

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Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde büyük hasar meydana gelirken, ev sahibi yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Uşak'ta tek katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede korku ve paniğe nenden olan yangınla ilgili olarak ev sahibi gözaltına alındı.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi 2. Gülnur Sokak'ta bulunan tek katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yangın ev sahibi S.E.'nin ideasına göre içtiği sigaradan çıktığını öne sürdü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken evde büyük hasar oluştu. Öte yandan polis ekiplerince ev sahibi S.E., yangını çıkardığı ideasıyla gözaltına alındı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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