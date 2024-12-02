Uşak'ta Tartışma Kanlı Bitti: Eşini Bıçaklayan Kadın Gözaltında

Uşak'ta tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Sarayaltı Mahallesi Birinci Ulu Sokak'ta bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G. (20) adlı kadın, evde tartıştığı kocası Murat G.'yi (23) bıçakla ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murat G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Murat G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - UŞAK