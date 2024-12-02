Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi

 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı

Irak Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki isim İstanbul'da bıçaklandı
Esad'a hiç beklemediği yerden darbe: Hizbullah sırtını döndü

Suriye'ye destek göndermeyecekler

Uşak'ta Tartışma Kanlı Bitti: Eşini Bıçaklayan Kadın Gözaltında

Uşak'ta Tartışma Kanlı Bitti: Eşini Bıçaklayan Kadın Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta evinde tartıştığı eşi Murat G.'yi bıçakla ağır yaralayan S.G. adlı kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Murat G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildiriliyor.

Uşak'ta tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Sarayaltı Mahallesi Birinci Ulu Sokak'ta bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G. (20) adlı kadın, evde tartıştığı kocası Murat G.'yi (23) bıçakla ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murat G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Murat G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Mersin'de bir gol daha
img

Alman liderin çantasından çıkanlar Putin'in hoşuna gitmeyecek
img

Suriye'ye destek göndermeyecekler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Esenyurt'ta polisi vuran şahıs kim, adı ne, yakalandı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 2-3 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 2-3 Aralık Discord erişim engeli kalkacak mı? Esas Oğlan 4. bölüm full HD tek parça izle! Hatayspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Kaan gitti mi? Fenerbahçe Gaziantep FK CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hatayspor Beşiktaş 11'i! Beşiktaş'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Gaziantep FK hangi kanalda? Fenerbahçe Gaziantep maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Gaziantep 11'i! Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? AVM'lere giriş ücretli mi olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.