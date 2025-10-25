Uşak'ta Tarlaya Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Uşak'ın Susuzören köyünde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Uşak'ta Susuzören köyünde tarlaya düşen otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün Uşak merkeze bağlı Susuzören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.I (25) idaresindeki 64 AEZ 386 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya düştü.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan sürücü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa