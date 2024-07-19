Uşak'ta tarlada başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı

Uşak'ta tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Erice köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve helikopter sevk edildi. Uşak Valisi Turan Ergün, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Efe ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz bölgede incelemede bulundu.

Vali Ergün burada, yangının kısmi olarak kontrol altına alındığı ve yangının tarladan başlayıp ormanlık alana sıçradığını belirtti. Öte yandan yangın kontrol altına alınma çalışmaları sürüyor. - UŞAK