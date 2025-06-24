Uşak'ta Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Uşak'ta Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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Uşak'ta tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangının balya makinesinden çıkan kıvılcımla başladığı belirlendi.

Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının, balya makinesinden çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edildi.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Çınarcık köyü yakınlarında arpa ekili tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek makilik alana sıçradı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Uşak Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangında havadan 1 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman personeliyle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangından dolayı ayağında yanıklar oluşan tarla sahibi M.M ile dumandan etkilen balya makinesi sahibi M.Ö., sağlık ekiplerince kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde, yangının bölgeye çalışan balya makinesinden çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturmasıyla başladığı belirlendi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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