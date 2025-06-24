Uşak'ta Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Uşak'ta Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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Uşak'ta ekili tarım alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Söndürme çalışmaları hızla sürüyor.

Uşak'ta tarım arazinde çıkan yangın makilik alana sıçradı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Uşak merkeze bağlı Çınarcık köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ekili tarım alanında yangın çıktı. Yangın,rüzgarında etkisiyle hızla büyüyerek makilik alana sıçradı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri, arazöz ve 1 tane helikopter sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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