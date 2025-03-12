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Uşak'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Uşak'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
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Uşak'ta jandarma ekipleri, tarihi eserleri satışa sunmaya çalışan bir şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramada 117 tarihi obje ve çeşitli kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi.

Uşak'ta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince edinilen bilgiler çerçevesinde Ulubey ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 117 adet tarihi obje, 2 adet el dedektörü, 2 adet maden eritmek için kullanılan takoz, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, av tüfeğine ait 7 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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