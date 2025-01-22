Uşak'ta Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
Uşak-İzmir karayolunda meydana gelen kazada, 80 yaşındaki sürücü D.T.'nin yönetimindeki otomobil takla attı ve yol kenarındaki tarlaya devrildi. Sürücü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta otomobilin takla atması sonucu sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, D.T. (80) yönetimindeki 45 KA 2697 plakalı otomobil Uşak- İzmir karayolu üzerinde seyir halindeyken Alanyurt Köyü yakınlarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında bulunan tarlaya devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - UŞAK