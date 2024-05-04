Uşak'ta Tabancayla Vurulan Kişi Ağır Yaralandı

Uşak'ta meydana gelen olayda 1 kişi tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralı olduğu belirlenen M.E'yi (28) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan M.E'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince kaçan şüpheli veya şüpheliler için yakalanması için çalışma başlatıldı. - UŞAK