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Uşak'ta Tabancayla Açılan Ateş Sonucu 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Tabancayla Açılan Ateş Sonucu 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Uşak'ta seyir halindeki hafif ticari araca tabancayla ateş açıldı. Olayda yaralanan 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta seyir halindeki hafif ticari araca tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta yolcu konumunda bulunan 12 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta meydana geldi. E. Karahan idaresindeki hafif ticari araca kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca tabancayla ateş açıldı.

Ateş açılması sonucu araçta yolcu konumunda bulunan sürücünün oğlu Emirhan Karahan (12) ağır yaralandı. 12 yaşındaki çocuk babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 12 yaşındaki çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olaya ilişkin 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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