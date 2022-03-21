Uşak'ta şüphelenilen adamın üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta şüphelenilen adamın üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Uşak'ta şüphelenilen adamın üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Uşakta şüpheli şahsın üst aramasında 1510 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

UŞAK (İHA) - Uşakta şüpheli şahsın üst aramasında 1510 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Uşak merkez çarşıda dolaşan bir şahıstan şüphelene narkotik ekipleri, şahsın üzerini aradı. Şahsın üzerinden 1510 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında"Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yasal işlem yapıldığı ve mevcutlu olarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı öğrenildi. - UŞAK

Uşak'ta şüphelenilen adamın üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Uşak'ta şüphelenilen adamın üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title