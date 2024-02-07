Uşak'ta Sokak Satıcılarına Operasyon: 10 Kişi Gözaltına Alındı

Uşak'ta sokak satıcılarına yönelik 11 adrese yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalar sonucu 11 bin 211 adet sentetik ecza, 74 adet farklı ebatlarda A4 kağıda emdirilmiş bonzai, 17 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy, 3 gram esrar, 1 adet hassas terzi, 1 adet tabanca, 5 adet tüfek ve 7 adet ele geçirildi. Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK