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Uşak'ta Silahlı Saldırıda 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Uşak'ta, bir hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 12 yaşındaki Emirhan Karahan hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, aralarındaki husumetten dolayı ateş ettiğini iddia etti.

Uşak'ta 12 yaşındaki çocuğun babasının aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

28 Ocak'ta gece saatlerinde merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 4. Çevre Sokak'ta Emrah Karahan yönetimindeki hafif ticari araca silahla saldırı düzenlenmiş ve yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu Emirhan Karahan yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda V.K, B.Y, B.Y, B.K, İ.K, H.A. ve F.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y. ve B.K. 'suç delillerini gizleme veya yok etme' suçundan, İ.K. ise 'çocuğu kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, F.K. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. V.K. ve B.Y. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan İ.K. ifadesinde, aynı mahallede yaşadıklarını ve başka bir aileyle aralarında husumet olduğunu, husumetli olduğu ailede de aynı araçtan olduğunu söyledi. İ.K., olay günü hafif ticari aracı sokak üzerinde birkaç kez gördüğünü ve husumetli olduğu aile kendisine zarar vermek istediği için gezdiklerini düşünerek araca bir el ateş ettiğini iddia etti. İ.K., ateş ettikten sonra elindeki silahın düştüğünü ve yerde silahın tekrar ateş aldığını söyledi.

Öte yandan, Emirhan Karahan'ın cenazesi 28 Ocak günü öğle namazını müteakip Çevreköy Mezarlığı'nda sol yolcuğuna uğurlandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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