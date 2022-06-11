Uşak'ta şiddetli fırtına parktaki ağaçları devirdi - Haberler

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Uşak'ta şiddetli fırtına parktaki ağaçları devirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uşak'ta şiddetli fırtına parktaki ağaçları devirdi Uşak Eşme ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur ve şiddetli fırtına parkta bulunan ağaçları devirdi.

Uşak'ta şiddetli fırtına parktaki ağaçları devirdi

UŞAK - Uşak Eşme ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur ve şiddetli fırtına parkta bulunan ağaçları devirdi.

Olay, Eşme ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerine doğru etkisini gösteren fırtına, yağmurla birlikte etkisini artırdı. Etkisini hızla gösteren fırtına ve yağmur kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran fırtına ve yağmur birçok yerde zarara yol açtı. Parkta bulunan 2 ağacın ise şiddetli fırtınaya karşı direnemeyerek devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle herhangi bir can kaybı olmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Meteoroloji yetkileri yağış ve fırtınanın 3 gün boyunca kent genelinde etkili olacağını açıkladı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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