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Uşak'ta Sentetik Ecza Operasyonu: 5 Bin 377 Adet Ele Geçirildi

Uşak'ta Sentetik Ecza Operasyonu: 5 Bin 377 Adet Ele Geçirildi
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Uşak'ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde 5 bin 377 adet sentetik ecza ele geçirilirken, otomobildeki bir şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta yapılan operasyonda otomobil içeresinde çok sayıda sentetik ecza ele geçirilirken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kent merkezinde bir otomobil durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramada 5 bin 377 adet sentetik ecza ele geçirildi. Otomobil içeresinde bulunan E.Ç. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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