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Uşak'ta Sentetik Ecza Operasyonu: 3 Tutuklama

Uşak'ta Sentetik Ecza Operasyonu: 3 Tutuklama
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Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 79 bin 282 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden 79 bin 282 bin sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada otomobilde 79 bin 282 adet sentetik ecza ele geçirilirken otomobilde bulunan Ö.T., Ş.Ö. ve D.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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