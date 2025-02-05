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Uşak'ta Sentetik Ecza Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Uşak'ta Sentetik Ecza Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 185 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüphelilerden birisi tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta yapılan operasyonda çok sayıda sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine uygulama noktasında bir otomobil durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 2 bin 185 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araç içeresinde bulunan M.A. ile Y.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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