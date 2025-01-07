Uşak'ta Sentetik Bonzai Operasyonu: 537 Paket Ele Geçirildi
Uşak'ta narkotik ekipleri, şüpheli bir otomobilden 537 adet A4 sentetik bonzai ele geçirdi. Araçtaki bir kişi tutuklandı.
Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden 537 adet A4 sentetik bonzai ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine uygulama noktasında bir otomobil durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada otomobilde 537 adet A4 sentetik bonzai ele geçirilirken, araç içeresinde bulunan 1 kişi ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa