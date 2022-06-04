Uşak'ta şarampole uçan araçtan 2 kişi ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta şarampole uçan araçtan 2 kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Uşak'ta şarampole uçan araçtan 2 kişi ağır yaralandı

Uşak'ta kontrolü kaybolarak şarampolden uçan araç içerisindeki 4 kişiden 2'si ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta kontrolü kaybolarak şarampolden uçan araç içerisindeki 4 kişiden 2'si ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak - Gediz Karayolu üzerinde Emirfakı köyü yakınlarında meydana geldi. M.Y. (53) kontrolündeki 35 AK 5235 plakalı otomobille Gediz istikametine seyir halindeyken araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç, takla atarak 20 metrelik şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü M.Y., H.D. (39), H.A. (42) ve H.H.V.'yi (25) kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. M.Y. ve H.D.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title