Uşak'ta Şap Hastalığına Karşı Yol Kontrolleri Devam Ediyor

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla yol kontrollerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, şap hastalığına karşı yürütülen denetimlerin hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Paylaşımda, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla yol kontrollerinin hafta sonları da aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kontrol noktalarında özellikle hayvan içeren bileşenlerin titizlikle denetlendiği, nakil belgeleri, hayvanların sağlık durumları ve sevk kurallarına uygunluğunun detaylı şekilde incelendiği aktarıldı.

Kurallara uymayan sevk işlemlerine karşı yasal yaptırımların uygulandığı ifade edilen açıklamada, "Bu denetimler; hem hastalığın yayılmasını önlemek hem de yetiştiricilerimizin emeğini korumak için büyük önem taşıyor. Belgesiz hayvan taşımayalım, kurallara uyalım. Sağlıklı üretim, bilinçli hareketle başlar" denildi.

Açıklamanın sonunda, toplumun ortak sorumluluk alarak hem hayvanları hem de geçim kaynaklarını koruması gerektiği vurgulandı. - UŞAK