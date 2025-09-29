Haberler

Uşak'ta Şap Hastalığına Karşı Yol Kontrolleri Devam Ediyor

Uşak'ta Şap Hastalığına Karşı Yol Kontrolleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla yol kontrollerinin aralıksız sürdüğünü açıkladı. Denetimlerde hayvan sağlığı ve sevk kurallarına uygunluk titizlikle inceleniyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla yol kontrollerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, şap hastalığına karşı yürütülen denetimlerin hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Paylaşımda, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla yol kontrollerinin hafta sonları da aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kontrol noktalarında özellikle hayvan içeren bileşenlerin titizlikle denetlendiği, nakil belgeleri, hayvanların sağlık durumları ve sevk kurallarına uygunluğunun detaylı şekilde incelendiği aktarıldı.

Kurallara uymayan sevk işlemlerine karşı yasal yaptırımların uygulandığı ifade edilen açıklamada, "Bu denetimler; hem hastalığın yayılmasını önlemek hem de yetiştiricilerimizin emeğini korumak için büyük önem taşıyor. Belgesiz hayvan taşımayalım, kurallara uyalım. Sağlıklı üretim, bilinçli hareketle başlar" denildi.

Açıklamanın sonunda, toplumun ortak sorumluluk alarak hem hayvanları hem de geçim kaynaklarını koruması gerektiği vurgulandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkol tartışması düğünü karıştırdı! Gelin ve damat yerde sürüklendi

Düğünü karıştıran tartışma! Gelin ve damat yerde sürüklendi
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe konuşup gülüşüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.