Uşak'ta Sanayi Sitesinde Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Uşak'ta silahlı kavga: 2 yaralı

UŞAK - Uşak'ta henüz belirlenemeyen sebeple Yeni Sanayi Sitesi'nde üç kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan Kemalöz Mahallesi 9. Site Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre üç kişi arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.C.K. tabancayla, H.S. tüfekle yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Tabancayla yaralan H.S. 112 sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılırken, E.C.K. kendi imkanlarıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. E.C.K'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan A.Ü'nün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Öte yandan olay anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.