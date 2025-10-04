Uşak'ta Saman Deposunda Çıkan Yangın Evi ve Otomobili Sıçrattı

Uşak merkeze bağlı Sorkun köyünde saman deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki eve ve park halindeki otomobile sıçradı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Sorkun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ü'ye ait saman deposunda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek deponun yanındaki tek katlı evin çatısına ve park halindeki otomobile ulaştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın başka yere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ev ve otomobilde hasar oluşurken depoda bulunan yaklaşık 250 balya saman tamamen kül oldu.

Öte yandan, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK