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Uşak'ta Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ta Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
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Uşak'ta yapılan operasyonda bir iş yerinde ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi, iş yeri sahibi tutuklandı.

Uşak'ta bir iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde Durak Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yeri içeresinde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet bıçak, 38 adet tabancaya ait fişek, 30 adet sentetik ecza, bir miktar kokain ve esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş yeri sahibi H.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İş yeri sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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