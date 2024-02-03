Uşak'ta Piknik Yapan Adam Gölette Boğularak Hayatını Kaybetti

Uşak'ta arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada yüzmek için girdiği gölette 59 yaşındaki adam boğularak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Aslan Öztosun (59) ve yanındaki iki arkadaşıyla Uşak merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik alanına piknik yapmak için gitti. Daha sonrasında yüzmek için Karaağaç Gölet'ine giren Aslan Öztosun uzun süre çıkmayınca arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerince yapılan çalışma sonrası Öztosun'un cansız bedenini sudan çıkarıldı. Öztosun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK