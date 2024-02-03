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Uşak'ta Piknik Yapan Adam Gölette Boğularak Hayatını Kaybetti

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Uşak'ta arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada yüzmek için girdiği gölette 59 yaşındaki adam boğularak can verdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada yüzmek için girdiği gölette 59 yaşındaki adam boğularak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Aslan Öztosun (59) ve yanındaki iki arkadaşıyla Uşak merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik alanına piknik yapmak için gitti. Daha sonrasında yüzmek için Karaağaç Gölet'ine giren Aslan Öztosun uzun süre çıkmayınca arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerince yapılan çalışma sonrası Öztosun'un cansız bedenini sudan çıkarıldı. Öztosun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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