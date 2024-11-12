Uşak'ta Panelvan Aracın Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Uşak'ın Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen kazada, panelvan aracın çarptığı 4 yaşındaki Yasemin Gülcan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uşak'ta panelvan aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Uşak merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi İkinci Kerte Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.E.E.G. (29) idaresindeki 64 AEB 814 plakalı panelvan araç sokak üzerindeki bulunan 4 yaşındaki Yasemin Gülcan'a çarptı. Küçük çocuk yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gülcan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, kazanın ardından hastaneye giden araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK