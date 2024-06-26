Uşak'ta Otomobilden Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden 44 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine şehir merkezinde bir otomobil durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada otomobilden 44 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçta bulunan Y.A. ve D.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi - UŞAK