Uşak'ta Otomobilden 5 Kilo 850 Gram Skunk Ele Geçirildi
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 5 kilo 850 gram skunk ele geçirdi. Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden 5 kilo 850 gram skunk ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine uygulama noktasında bir otomobil durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada otomobilde 5 kilo 850 gram skunk ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK