Uşak'ta Otomobilden 1 Kilo 800 Gram Skunk Ele Geçirildi
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 800 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden 1 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine uygulama noktasında bir otomobil durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada otomobilden 1 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.
Araçta bulunan M.B. ve U.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK