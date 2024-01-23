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Uşak'ta Otomobilde Kaçak Silah Ele Geçirildi

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 100 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü D.Ö. gözaltına alındı.

Uşak'ta bir otomobilde çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 100 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü D.Ö. gözaltına alındı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uşak Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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