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Uşak'ta Otomobilde 32 Bin 144 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 32 bin 144 adet sentetik ecza hap buldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 32 bin 144 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerinde kent merkezinde bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 32 bin 144 adet sentetik ecza hap bulunurken, araç bulunan F.G., T.K., R.A ve İ.M.Y. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G., T.K., R.A. tutuklanırken, İ.M.Y. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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