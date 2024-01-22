Uşak'ta Otomobilde 32 Bin 144 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 32 bin 144 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerinde kent merkezinde bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 32 bin 144 adet sentetik ecza hap bulunurken, araç bulunan F.G., T.K., R.A ve İ.M.Y. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G., T.K., R.A. tutuklanırken, İ.M.Y. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - UŞAK