Uşak'ta Otomobilde 100 Adet Kaçak Silah Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta otomobilinde 100 adet kaçak silah yakalatan şüpheli tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 100 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü D.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK