Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı

Ece'nin ölümünde dikkat çeken gözaltı kararı
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

İki aile arasındaki kavgada silahlar çekildi: 3 ölü, 5 yaralı
İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi: Çevremdeki insanların malvarlıklarına el koymuşlar

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Uşak'ta Otomobil ve Tır Çarpışması: Bir Yaralı

Uşak'ta Otomobil ve Tır Çarpışması: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta meydana gelen kazada, tır ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Uşak'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı ile Beşinci Seyran Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Kaya Gedik Bulvarı'ndan Beşinci Seyran Sokak istikametine dönüş almak isteyen H.Ö. (62) idaresindeki 64 ABP 305 plakalı tır Halil Kaya Gedik Bulvarı yan yol istikametinden Sivaslı istikametine giden M.Ş. (31) yönetimdeki 43 ACT 024 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yeni düzenleme geldi! İstedikleri gibi çalışamayacaklar
img

Ancelotti'nin sildiği Arda için sürpriz karar
img

DEM heyeti AK Parti ve MHP'ye gidiyor! Tarih belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti

AK Partili meclis üyesine yapılanlar CHP'yi de rahatsız etti
CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
İşte Ece Gürel'in arkadaşına attığı son mesajlar

Ece'nin attığı son mesajlar kahretti
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz

Rana'nın öldüğü mahallede halk öfkeli: Köpekleri biz öldüreceğiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.