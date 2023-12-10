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Uşak'ta Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

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Uşak-Afyonkarahisar yolu Çarıkköy kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şarampole devrilen araçta 4 kişi yaralandı

UŞAK - Uşak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar yolu Çarıkköy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.Y. idaresindeki 03 AFP 994 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan araç sürücüsü B.Y. ve araçta yolcu konumunda bulunan M.Y, A.N.D. ve Ş.D. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uşak Yaralanma Soruşturma Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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