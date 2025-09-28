Uşak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Uşak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i sürücü 4 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-Gediz karayolu Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.A. (55) idaresindeki 43 UE 505 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık,polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücü H.H.A. ile araçta yolcu olarak bulunan C.A. (60), H.Ö. (21) ve M.A.Ö. (66) kentteki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK