Uşak'ta Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı
Uşak'ta bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.
Uşak'ta bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ü.S. (44) yönetimindeki 64 AC 441 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Otomobil orta refüje çıktıktan sonra bir süre ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarparak dururken, otomobil devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
112 Sağlık ekiplerince, otomobilde yolcu konumunda bulunan H.Y. (17), H.S. (24), İ.A. (16), M.E.T. (15) ve H.A. (15) çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK