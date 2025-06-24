Uşak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta otomobil motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta otomobil motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Orhan Dengiz Bulvarından Bölme istikametine seyir halinde olan Önder Polat (23) idaresindeki 64 AEF 313 plakalı motosiklet Ketem Kavşağına geldiği sırada Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak'tan çıkan Y.S. (19) yönetimindeki 64 NK 789 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Önder Polat Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polat'a burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor

Rüzgar tersine döndü! Fiyat sert düştü, gözler pompada
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir

İran Cumhurbaşkanı'ndan ateşkes çıkışı
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor

Uçaklarda yeni dönem! O ücret artık alınmayacak
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber

Kanserle savaşan ünlü isimden yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.