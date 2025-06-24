Uşak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Uşak'ta otomobil motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Orhan Dengiz Bulvarından Bölme istikametine seyir halinde olan Önder Polat (23) idaresindeki 64 AEF 313 plakalı motosiklet Ketem Kavşağına geldiği sırada Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak'tan çıkan Y.S. (19) yönetimindeki 64 NK 789 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Önder Polat Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polat'a burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. - UŞAK