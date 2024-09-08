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Uşak'ta Otomobil ile Minibüsün Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sivaslı-Uşak karayolu üzeri cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan yola çıkan Abdullah Göksu (79) idaresindeki 64 ACD 546 plakalı otomobil, Sivaslı istikametinden merkez istikametine seyir eden Ş.K. (39) yönetimindeki 07 AAH 523 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde yolcu konumunda bulunan Mukaddes Göksu (69) sıkıştığı yerden çıkartıldı.

112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ve eşi Mukaddes Göksu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, minibüs sürücüsü ile minibüste yolcu konumunda M.Ç. (14) kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Mukaddes Göksu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralıların hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Otomobil İtfaiye trafik Polis Kaza

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