Uşak'ta Otomobil Çarpışması: İki Sürücü Yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak-Sivaslı yolu cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. (50) idaresindeki 07 AR 719 plakalı otomobil tahliye yoldan çıkış yaptığı esnada merkezden Sivaslı istikametine seyir halinde olan İ.K. (44) yönetimindeki 34 GPR 969 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüleri yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralı sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Uşak-Sivaslı karayolu bir süre trafiğe kapandı. - UŞAK