Uşak'ta Otomobil Çarpışması: 1'i Çocuk 4 Kişi Yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Kurşunluk Mahallesinde bulunan Mavi Şehir Sitesi ile Millet Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ü. (45) idaresindeki 07 KDT 02 plakalı otomobil ile A.C. (46) kontrolündeki 64 EC 025 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralan otomobil sürücüleri B.Ü. ve A.C. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, 64 EC 025 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan E.E.C (45) ve M.C. (13) kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK