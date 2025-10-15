Uşak'ta Otobüste 55 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Haberler

Uşak'ta şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada, iki valiz içerisinde toplam 55 ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Uşak'ta şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada valizlerde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine şehir merkezinde şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekiplerin otobüsün bagajında yaptığı aramada, iki valiz içerisinde toplam 55 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 55 adet şarjör bulundu. Valizlerin sahibi olam yolcu E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
