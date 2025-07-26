Uşak'ta Orman Yangını: Tahliyeler Başladı ve Evlere Zarar Verildi

Uşak'ta Orman Yangını: Tahliyeler Başladı ve Evlere Zarar Verildi
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle Gerdanlar köyünde hasar oluştu, Ketenlik köyünde tahliyeler gerçekleştiriliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ta orman dışında başlayıp ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bir köy tahliye edilirken, bir köyde ise bazı evlerde hasar oluştu.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde dün kontrol altına alınan yangından farklı bir noktada Ketenlik köyü yakınlarında orman dışında başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bölgede rüzgarın zaman zaman etkisini arttırması nedeniyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın sebebiyle Gerdanlar köyünde bazı evlerde hasar oluşurken, Ketenlik köyünde ise tahliyeler başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun mücadelesi devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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