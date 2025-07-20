Uşak'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Uşak'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
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Uşak'ın Dağdemirler köyü Tozluburun mevkiinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına müdahale etmek için arazöz, itfaiye ve helikopter sevk edildi. Söndürme çalışmaları hem karadan hem de havadan sürdürülüyor.

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan devam ediyor.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye arazöz, itfaiye ve helikopter sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları hem karadan hemde havadan devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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