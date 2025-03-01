Uşak'ta Okul Çevrelerine Yönelik Denetim Gerçekleştirildi

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Şubat ile 28 Şubat tarihleri arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 578 ekip ve bin 545 personelle, 966 okul çevresi, 730 umuma açık yer, 693 okul servis aracı denetlendi. Öte yandan okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 9 bin 853 kişi sorgulandı. - UŞAK