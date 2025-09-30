Haberler

Uşak'ta Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri

Uşak'ta Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri, okul çevreleri ve servis araçlarında denetim yaptı. 370 ekip ve 968 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 346 şahıs sorgulandı.

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Eylül ile 29 Eylül tarihleri arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 370 ekip ve 968 personel ile 722 okul çevresi, 506 umuma açık yer, 690 okul servis aracı denetlendi. Okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 3 bin 346 kişi sorgulandı.

Uşak Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte; emniyet ve jandarma ekiplerimizin, öğrencilerimizin güvenliği ve güvenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetimleri aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Trabzon'da 300 kg bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu

Şehir diken üstünde! Balıkçı ağına 300 kilo bomba yüklü araç takıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFelix:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 390 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da çocuklarının yanında babaya yumruk atan şahsın cezası belli oldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran yumruklu saldırıda karar çıktı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları yarından itibaren değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.