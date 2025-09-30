Uşak'ta Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Eylül ile 29 Eylül tarihleri arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 370 ekip ve 968 personel ile 722 okul çevresi, 506 umuma açık yer, 690 okul servis aracı denetlendi. Okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 3 bin 346 kişi sorgulandı.

Uşak Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte; emniyet ve jandarma ekiplerimizin, öğrencilerimizin güvenliği ve güvenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetimleri aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - UŞAK