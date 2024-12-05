Uşak'ta Okul Çevrelerinde Denetim

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 446 ekip ve 1 bin 210 personelle, 682 okul çevresi, 463 umuma açık yer, 424 okul servis aracı denetlendi. Öte yandan okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 8 bin 510 kişi sorgulandı. - UŞAK