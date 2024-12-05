Üye Girişi
Haberler
Çok sayıda katliama karışan Esad rejimi komutanı Suheyl Hassan, Hama'da yaralandı

Esad'ın kaplanı vuruldu

 Menbiç'te operasyon için geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek

Menbiç'te geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek

 En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte masadaki rakam

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakam ortaya çıktı
Soylu'dan 'veda' açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

Soylu'dan veda açıklaması

Uşak'ta Okul Çevrelerinde Denetim

Uşak'ta Okul Çevrelerinde Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri, okul çevreleri ve servislerde denetim yaparak 8 bin 510 kişiyi sorguladı. Toplam 446 ekip ve 1,210 personel ile 682 okul çevresi denetlendi.

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 446 ekip ve 1 bin 210 personelle, 682 okul çevresi, 463 umuma açık yer, 424 okul servis aracı denetlendi. Öte yandan okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 8 bin 510 kişi sorgulandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"150 bin Suriyeli kayıp" diyen Yerlikaya'nın akıbetlerine dair de bir tahmini var
img

15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı
img

Şevval Şahin'in transparan kıyafeti geceye damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Engelli araç ÖTV muafiyeti nedir? Engelli araç vergi muafiyeti kalktı mı, ne zaman kaldırılacak? 5 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman? GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? 5 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Aile Hekimleri Grevde! Sağlık ocakları grevde mi? 5 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Narin DNA sonucu ne, katil kim çıktı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.