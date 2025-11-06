Uşak'ta Okul Çevreleri ve Servislere Yoğun Denetim

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak'ta belirli tarihler arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 525 ekip ve bin 419 personelle, 889 okul çevresi, 599 umuma açık yer, 381 okul servis aracı denetlendi.

Öte yandan okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 6 bin 140 kişi sorgulandı. - UŞAK