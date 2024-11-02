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Uşak'ta Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına Yönelik Geniş Denetim

Uşak'ta Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına Yönelik Geniş Denetim
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Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri, okul çevreleri ve servis araçlarında denetim yaparak 13 bin 746 şahsı sorguladı. Toplam 761 ekip ve 2 bin 73 personel ile yapılan denetimlerde bin 127 okul çevresi ve 794 umuma açık yer kontrol edildi.

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 761 ekip ve 2 bin 73 personelle, bin 127 okul çevresi, 794 umuma açık yer, 329 okul servis aracı denetlendi. Öte yandan okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 13 bin 746 kişi sorgulandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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