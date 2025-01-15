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Uşak'ta Narkotik Operasyonu: Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Uşak'ta Narkotik Operasyonu: Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bin 377 adet sentetik ecza ile birlikte çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirdi. Toplamda 7 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Uşak'ta yapılan operasyonlarda bin 377 adet sentetik ecza, bin 840 adet kullanımlık A4 sentetik bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramalarda bin 377 adet sentetik ecza, bin 840 adet kullanımlık A4 sentetik bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlar çerçevesinde 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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