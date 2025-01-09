Uşak'ta Narkotik Operasyonu: Bonzai ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Uşak'ta yapılan operasyonlarda 151 adet kullanımlık A4 Sentetik Bonzai ve 64 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 151 adet kullanımlık A4 Sentetik Bonzai ve 64 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan operasyonda E.K, C.G, L.Y. ve G.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K, L.Y. ve G.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK